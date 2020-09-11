«Саутгемптон» изучает возможность подписания Кузяева

Единственный момент, который является сдерживающим фактором в переговорах, — «Саутгемптону» нужен чистый опорник, а Кузяев за последнее время не имел постоянной практики на этой позиции. Впрочем, руководство англичан всё равно серьезно изучает этот вариант и может подписать россиянина.