«Саутгемптон» изучает возможность подписания Кузяева
Единственный момент, который является сдерживающим фактором в переговорах, — «Саутгемптону» нужен чистый опорник, а Кузяев за последнее время не имел постоянной практики на этой позиции. Впрочем, руководство англичан всё равно серьезно изучает этот вариант и может подписать россиянина.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», английский «Саутгемптон» изучает возможность подписания бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. Руководству английского клуба очень нравится игрок, и он рассматривается как замена полузащитнику Пьеру-Эмилю Хёйбьергу, который был продан в «Тоттенхэм Хотспур».