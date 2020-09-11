«Саутгемптон» может подписать Кузяева на замену Хёйбьергу
Российский футболист, экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может перейти в клуб Английской Премьер-лиги «Саутгемптон». Информацию об этом сообщает «Чемпионат».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», английский «Саутгемптон» изучает возможность подписания бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. Руководству английского клуба очень нравится игрок, и он рассматривается как замена полузащитнику Пьеру-Эмилю Хёйбьергу, который был продан в «Тоттенхэм Хотспур».
Metaratings вчера в 17:24