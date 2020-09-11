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«Саутгемптон» может подписать Кузяева на замену Хёйбьергу
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Российский футболист, экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может перейти в клуб Английской Премьер-лиги «Саутгемптон». Информацию об этом сообщает «Чемпионат».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Саутгемптон» изучает возможность подписания Кузяева

Как стало известно «Чемпионату», английский «Саутгемптон» изучает возможность подписания бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. Руководству английского клуба очень нравится игрок, и он рассматривается как замена полузащитнику Пьеру-Эмилю Хёйбьергу, который был продан в «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат вчера в 16:39
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Sport.ru вчера в 17:29
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