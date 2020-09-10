«Саутгемптон» проявляет интерес к Кузяеву

Руководство английского клуба видит в Кузяеве замену полузащитнику Пьеру-Эмилю Хейбьергу, который был продан в «Тоттенхэм». Камнем преткновения является тот факт, что «Саутгемптону» нужен чистый опорник, а Кузяев за последнее время играл на разных позициях.