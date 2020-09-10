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«Саутгемптон» проявляет интерес к Кузяеву
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Руководство английского клуба видит в Кузяеве замену полузащитнику Пьеру-Эмилю Хейбьергу, который был продан в «Тоттенхэм». Камнем преткновения является тот факт, что «Саутгемптону» нужен чистый опорник, а Кузяев за последнее время играл на разных позициях.В источнике
С чего всё начиналось
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«Саутгемптон» изучает возможность подписания Кузяева

Как стало известно «Чемпионату», английский «Саутгемптон» изучает возможность подписания бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. Руководству английского клуба очень нравится игрок, и он рассматривается как замена полузащитнику Пьеру-Эмилю Хёйбьергу, который был продан в «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат вчера в 16:39
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Кузяев может продолжить карьеру в АПЛ

Sport.ru вчера в 17:29
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Metaratings вчера в 17:24
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Кузяев может заменить Хейбьерга в «Саутгемптоне»

Soccer.ru вчера в 17:10
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