«Саутгемптон» разгромил «Норвич»

«Саутгемптон» обыграл «Норвич» в матче 30-го тура чемпионата Англии. В начале второго тайма Дэнни Ингс вывел свою команду вперед. Вскоре Стюарт Армстронг забил второй гол.