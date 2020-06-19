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«Саутгемптон» разгромил «Норвич»
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«Саутгемптон» обыграл «Норвич» в матче 30-го тура чемпионата Англии. В начале второго тайма Дэнни Ингс вывел свою команду вперед. Вскоре Стюарт Армстронг забил второй гол.В источнике
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«Саутгемптон» разгромил «Норвич»

Sportbox.RU 14:53
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«Саутгемптон» на выезде разгромил «Норвич»

Спорт-Экспресс 14:53
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«Саутгемптон» на выезде разнёс главного аутсайдера АПЛ

Евро-футбол.ру 14:52
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