«Саутгемптон» разгромил «Норвич» в матче АПЛ

«Саутгемптон» одержал разгромную победу над «Норвич Сити» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Норидже, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.