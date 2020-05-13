Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
Самарский клуб оштрафовал игрока на 1,4 миллиона рублей за критику со стороны футболиста. Ранее голкипер сделал заявление, что государство не помогает людям финансово на фоне пандемии коронавируса. Клуб сразу же отреагировал, пообещав, что вратарь получит штраф.В источнике После моих слов пошла волна, и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека озвучил плюс-минус правильную. Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация Савина не соответствует действительности. Посмотрим, что будет завтра.