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Савин обвинил «Крылья Советов» в попытке купить место «Тамбова» в РПЛ
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Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", а ныне блогер Евгений Савин заявил, что его бывший клуб пытается купить место "Тамбова" в Российской премьер-лиге (РПЛ).В источнике
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Главные новости дня. Завершился 28-й чемпионат России, Савин сообщил о сотнях миллионов рублей для «Тамбова» за отказ от места в РПЛ

Бомбардир.ру 15:59
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Савин обвинил «Крылья Советов» в попытке купить место «Тамбова» в РПЛ

Газета.Ru 15:00
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Савин: «Тамбову» предложили 300–500 млн рублей за отказ от участия в РПЛ

News.ru 14:47
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