Савин обвинил «Крылья Советов» в попытке купить место «Тамбова» в РПЛ

Бывший нападающий самарских "Крыльев Советов", а ныне блогер Евгений Савин заявил, что его бывший клуб пытается купить место "Тамбова" в Российской премьер-лиге (РПЛ).