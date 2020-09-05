НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ТАСС СпортТАСС Спорт
Сборная Англии по футболу победила команду Исландии в матче Лиги наций
Известия
  • Известия
  • Газета.Ru
  • NEWSru Израиль
  • UA-Футбол
  • NEWS.am Sport
  • РБК спорт
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • FootballHD
  • LiveSport.ru
  • Football-fun.ru
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • TheUK.one
  • Metaratings
  • Гол.ру
  • Футбол России
Сборная Англии обыграла команду Исландии со счетом 1:0 в матче первого тура группового раунда Лиги наций. Встреча прошла в Исландии при пустых трибунах.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Рахим Стерлинг: «Англии немного повезло в конце игры с Исландией. Сложный матч»

Sports.ru 15:59
alt

Криштиану Роналду укусила пчела, Португалия укусила Хорватию. Мбаппе забил фантастический гол

Спорт-Экспресс 17:20
alt

Видеообзор и лучшие моменты матча Исландия – Англия

Все про Спорт ру 15:07
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости