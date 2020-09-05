НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПортугальцы без Криштиану Роналду расправились с хорватамиБельгия обыграла Данию в матче футбольной Лиги нацийИсландия - Англия: прогноз Павла Маркевича 5 сентября 2020Исландия — Англия: прямая трансляция матча начнётся в 19:00Футболисты Англии и Исландии поддержали движение Black Lives MatterГлавноеПортугальцы без Криштиану Роналду расправились с хорватамиКвят о квалификации Гран-при Италии: всё зависело от слипстримаМесси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона«Даллас» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Западной конференцииЗащитник «Спартака» Жиго может перейти в «Лион»ТАСС СпортСборная Англии по футболу победила команду Исландии в матче Лиги нацийИзвестия17ИзвестияГазета.RuNEWSru ИзраильUA-ФутболNEWS.am SportРБК спортSports.ruСпорт-ЭкспрессFootballHDLiveSport.ruFootball-fun.ruМатч ТВBookmaker-ratings.ruTheUK.oneMetaratingsГол.руФутбол РоссииСборная Англии обыграла команду Исландии со счетом 1:0 в матче первого тура группового раунда Лиги наций. Встреча прошла в Исландии при пустых трибунах.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Веселый вечер в Лиге наций: царская Португалия (с пушкой Канселу), синхронные промахи с пенальти, тугие победы Англии и ФранцииSports.ru 18:29Видеообзор и лучшие моменты матча Исландия – АнглияВсе про Спорт ру 15:07Сборная Англии в гостях вырвала победу у Исландии, хозяева в конце не забили пенальтиМатч ТВ 13:57рекламаЕщё по темеПортугальцы без Криштиану Роналду расправились с хорватамиБельгия обыграла Данию в матче футбольной Лиги нацийИсландия - Англия: прогноз Павла Маркевича 5 сентября 2020Исландия — Англия: прямая трансляция матча начнётся в 19:00Футболисты Англии и Исландии поддержали движение Black Lives MatterГлавноеПортугальцы без Криштиану Роналду расправились с хорватамиКвят о квалификации Гран-при Италии: всё зависело от слипстримаМесси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона«Даллас» обыграл «Колорадо» и вышел в финал Западной конференцииЗащитник «Спартака» Жиго может перейти в «Лион»Новости