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Сборная Аргентины выиграла первую в истории Финалиссиму

01 июн 21:45 Италия - Аргентина 0:3 Спрессованный постпандемийный календарь сборных приучил к тому, что международные турниры идут один за другим.
Спорт-Экспресс
Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Футбол России
Мячи забили Лаутаро Мартинес (28-я минута), Анхель Ди Мария (45+1) и Пауло Дибала (90+4).
РИА Новости
В добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.
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Футбольная сборная Аргентины обыграла команду Италии в «Финалиссиме»
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Аргентина стала победителем Финалиссимы-2022
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Аргентина разгромила Италию и стала победителем Финалиссимы
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