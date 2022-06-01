Спорт-ЭкспрессСборная Аргентины выиграла первую в истории Финалиссиму01 июн 21:45 Италия - Аргентина 0:3 Спрессованный постпандемийный календарь сборных приучил к тому, что международные турниры идут один за другим.Спорт-ЭкспрессВстреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.Футбол РоссииМячи забили Лаутаро Мартинес (28-я минута), Анхель Ди Мария (45+1) и Пауло Дибала (90+4).РИА НовостиВ добавленное ко второму тайму время забил форвард Пауло Дибала.ЧемпионатЧитать далееСвернутьГазета.RuSports.ruSportliga.comNur.kzInc-news.ruРГ-СпортMetaratingsСпорт день за днемSmotrim.ruLiveResult.RuНВСПОРТ.руREGNUMМатч ТВLiveSport.ruСпорт-ЭкспрессVprognoze.ruBetassistLife.ruМосковский КомсомолецODDS.ruСпортКПРеальное времяBookmaker-ratings.ruБомбардир.руBetOnПодробнее о событииФутбольная сборная Аргентины обыграла команду Италии в «Финалиссиме»Коммерсантъ17:38Аргентина стала победителем Финалиссимы-2022Спорт день за днемвчера в 16:55Аргентина разгромила Италию и стала победителем ФиналиссимыЧемпионатвчера в 16:44Аргентина победила Италию в первой в истории ФиналиссимеBetOnвчера в 16:37Сборная Аргентины выиграла первую в истории ФиналиссимуСпорт-Экспресс17:30Сборная Аргентины стала победителем первой в истории ФиналиссимыLiveResult.Ruвчера в 16:54Аргентина стала первым победителем ФиналиссимыBetassistвчера в 16:43Показать ещёОценить4