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Сборная Франции обыграла нидерландок благодаря голу с пенальти и вышла в полуфинал ЧЕ-2022

В ночь с 23 на 24 июля мск в рамках 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин встретились национальные команды Франции и Нидерландов.
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Единственный гол на 102-й минуте с пенальти забила Эв Периссе.
Sport24.ru
В полуфинале турнира Франция сыграет с Германией.
Матч ТВ
В другом матче Англия сыграет со Швецией.
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