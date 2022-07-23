ЧемпионатСборная Франции обыграла нидерландок благодаря голу с пенальти и вышла в полуфинал ЧЕ-2022В ночь с 23 на 24 июля мск в рамках 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин встретились национальные команды Франции и Нидерландов.ЧемпионатЕдинственный гол на 102-й минуте с пенальти забила Эв Периссе.Sport24.ruВ полуфинале турнира Франция сыграет с Германией.Матч ТВВ другом матче Англия сыграет со Швецией.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьБеларусь СегодняЧемпионатИА Красная ВеснаЕвро-футбол.руПодробнее о событииФранция одолела Голландию в матче в дополнительное время и вышла в четвертьфинал женского ЕвроЕвро-футбол.ру17:48Сборная Франции обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал женского Евро-2022Спорт-Экспресс17:47Сборная Франции стала последним полуфиналистом женского чемпионата Европы по футболуТАСС Спорт17:40Женская сборная Франции вышла в полуфинал Евро-2022Матч ТВ17:38Сборная Франции стала последним полуфиналистом женского Евро, выбив действующих чемпионокSport24.ru17:38Сборная Франции обыграла нидерландок благодаря голу с пенальти и вышла в полуфинал ЧЕ-2022Чемпионат17:31Сборная Франции выиграла чемпионат мира по фехтованию на шпагахИА Красная Весна22 июля в 14:23Показать ещёОценить2