ЧемпионатСборная Франции разгромила Италию со счётом 5:1 в матче женского ЧЕ-202210 июля прошёл матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года Франция Италия.Sport.ruВ группе D сборная Франции разгромили команду Италии (5:1) с помощью хет-трика Грейс Жейоро, а Бельгия поделила очки с Исландией (1:1).Sport24.ruЧерез две минуты Грас Жеоро оформила дубль, а на 45-й минуте Жеоро сделала хет-трик.Sport.ruПосле перерыва итальянки ответили голом Мартины Пьемонте.Матч ТВЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руLiveSport.ruЧемпионатИА Красная ВеснаSmotrim.ruМатч ТВLegalbetПодробнее о событииФранция разгромила Италию в дебютном матче женского Евро 2022 по футболуИА Красная Весна17:34Франция разгромила Италию в матче женского чемпионата ЕвропыЕвро-футбол.ру17:29Франция разгромила Италию, Бельгия сыграла вничью с Исландией на женском Евро-2022Sport24.ru17:24Француженки разгромили соперниц из Италии в матче женского ЕвроМатч ТВвчера в 16:57Француженки разгромили итальянок на Евро-2022Smotrim.ruвчера в 16:55Сборная Франции громит Италию в матче женского чемпионата Европы по футболуLegalbetвчера в 15:55Такого на Евро ещё не было! Пять голов Франции в ворота Италии за 45 минут – вауЧемпионат18:16Показать ещёОценить