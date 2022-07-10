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Сборная Франции разгромила Италию со счётом 5:1 в матче женского ЧЕ-2022

10 июля прошёл матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года Франция Италия.
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В группе D сборная Франции разгромили команду Италии (5:1) с помощью хет-трика Грейс Жейоро, а Бельгия поделила очки с Исландией (1:1).
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Через две минуты Грас Жеоро оформила дубль, а на 45-й минуте Жеоро сделала хет-трик.
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После перерыва итальянки ответили голом Мартины Пьемонте.
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