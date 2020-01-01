НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСборная Италии обыграла Нидерланды в матче Лиги нацийНиколо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки коленаАллегри может возглавить сборную НидерландовЛига наций: все результаты дняВан Дейк: «Италия была голоднее и острее»ГлавноеКучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в плей-офф НХЛДаниил Медведев: рад сыграть с Рублевым в четвертьфинале US Open«Зенит» получит 10% от трансфера Лесового в «Динамо»Победителем Гран-при «Формулы-1» в Италии впервые стал француз ГаслиАлина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом каналеSportliga.comСборная Италии не проигрывает 16 матчей подрядSports.ru6Sports.ruFootballHDua.Tribuna.comЕвро-футбол.руГазета.RuSoccernews.ruСборная Италии в рамках матча Лиги Наций против Голландии одержала победу (1:0). Этот матч стал 16-ым в беспроигрышной серии команды Роберто Манчини.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Манчини назвал секрет серии из 11 победСпорт-Экспресс 00:57Инсинье: «Мы показали, что приехали играть с Нидерландами первым номером»Soccer.ru вчера в 23:55Манчини потерпел 2 поражения в 21 игре у руля сборной ИталииЧемпионат вчера в 20:09рекламаЕщё по темеСборная Италии обыграла Нидерланды в матче Лиги нацийНиколо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки коленаАллегри может возглавить сборную НидерландовЛига наций: все результаты дняВан Дейк: «Италия была голоднее и острее»ГлавноеКучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в плей-офф НХЛДаниил Медведев: рад сыграть с Рублевым в четвертьфинале US Open«Зенит» получит 10% от трансфера Лесового в «Динамо»Победителем Гран-при «Формулы-1» в Италии впервые стал француз ГаслиАлина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом каналеНовости