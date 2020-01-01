НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sportliga.comSportliga.com
Сборная Италии не проигрывает 16 матчей подряд
Sports.ru
  • Sports.ru
  • FootballHD
  • ua.Tribuna.com
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
Сборная Италии в рамках матча Лиги Наций против Голландии одержала победу (1:0). Этот матч стал 16-ым в беспроигрышной серии команды Роберто Манчини.В источнике
Подробнее о событии
alt

Манчини назвал секрет серии из 11 побед

Спорт-Экспресс 00:57
alt

Инсинье: «Мы показали, что приехали играть с Нидерландами первым номером»

Soccer.ru вчера в 23:55
alt

Манчини потерпел 2 поражения в 21 игре у руля сборной Италии

Чемпионат вчера в 20:09
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости