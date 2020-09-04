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Нидерланды обыграли Польшу в матче Лиги наций
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Нидерланды обыграли Польшу в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Стивен Бергвейн.В источнике
Подробнее о событии
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Нидерланды с минимальным счетом обыграли Польшу

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Сборная Нидерландов переиграла Польшу, Италия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

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Гол Бергавайна принес Голландии победу над Польшей

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