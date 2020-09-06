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Сборная России 6 сентября сыграет с Венгрией в Лиге наций
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Матч против Венгрии состоится 6 сентября в 19.00 мск.В источнике
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Подробнее о событии
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Сборная России обыграет Венгрию и одержит вторую победу в Лиге наций?

Спорт-Экспресс 03:00
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Сборная Венгрии по зубам российским футболистам, считает Масалитин

РИА Новости 03:57
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Расписание трансляций матчей Лиги Наций на 6 сентября 2020: на каких каналах смотреть прямые трансляции

Комсомольская правда 03:12
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