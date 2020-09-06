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Сборная России 6 сентября сыграет с Венгрией в Лиге наций
Комсомольская правда
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Матч против Венгрии состоится 6 сентября в 19.00 мск.В источнике
Подробнее о событии
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Наставник сборной Венгрии поделился ожиданиями от матча против России в Лиге наций

Газета.Ru 01:39
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Лига наций. Россия в гостях у Венгрии, Сербия принимает Турцию

Sports.ru 01:38
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Венгрия — Россия. Прогноз и ставка на статистику в матче Лиги наций 6 сентября

Чемпионат 02:15
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