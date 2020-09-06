Сборная России обыграла команду Венгрии в матче Лиги наций

Сборная России переиграла команду Венгрии в матче второго тура Лиги наций. Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.