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Газета.RuГазета.Ru
Сборная России обыграла команду Венгрии в матче Лиги наций
Копейский рабочий
  • Моя Москва.онлайн1:41
  • ТК Звезда0:36
  • МИР 240:59
Сборная России переиграла команду Венгрии в матче второго тура Лиги наций. Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.В источнике
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Сборная России одержала победу над командой Венгрии в Лиги наций

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