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Сборная России обыграла на выезде Венгрию
РБК спорт
  • Моя Москва.онлайн0:46
Сборная России по футболу одержала вторую победу подряд в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Наша команда одолела в гостях Венгрию со счетом 3:2.В источнике
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