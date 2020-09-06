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Российская газетаРоссийская газета
Сборная России обыграла на выезде Венгрию
РБК спорт
  • Моя Москва.онлайн0:46
Сборная России по футболу одержала вторую победу подряд в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Наша команда одолела в гостях Венгрию со счетом 3:2.В источнике
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