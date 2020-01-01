Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций

Российская сборная обыграла сборную Венгрии со счетом 3:2. Первый гол в матче оказался на счету россиян. Наша команда забила мяч в ворота оппонента на 15-й минуте.