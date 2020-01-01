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Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций
Общественная служба новостей
  • МИР 241:01
  • Моя Москва.онлайн1:41
  • ТК Звезда0:36
Российская сборная обыграла сборную Венгрии со счетом 3:2. Первый гол в матче оказался на счету россиян. Наша команда забила мяч в ворота оппонента на 15-й минуте.В источнике
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