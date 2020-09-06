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Сборная России по футболу победила команду Венгрии в матче Лиги наций
Общественная служба новостей
  • Моя Москва.онлайн1:41
  • МИР 240:59
Национальная команда России отпраздновала вторую победу кряду в Лиге наций. В рамках второго тура команда обыграла сборную Венгрии. Поединок прошел в Будапеште на «Пушкар Арене» и закончился победой россиян со счетом 3:2.Сборная России открыла счет в матче на 15-й минуте.В источнике
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Тина Канделаки
грузинская журналистка
Второй матч сборной России в Лиге наций — и вторая победа. Теперь — над сборной Венгрии со счетом 3:2. Показалось, что выигрывать с разгромным счетом сборной неинтересно. Два пропущенных мяча — и довольно много потраченных нервов. Зато поводов зазнаться теперь не будет.Bookmaker-ratings.ru6 сентября в 14:31
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