Тина Канделаки грузинская журналистка

Второй матч сборной России в Лиге наций — и вторая победа. Теперь — над сборной Венгрии со счетом 3:2. Показалось, что выигрывать с разгромным счетом сборной неинтересно. Два пропущенных мяча — и довольно много потраченных нервов. Зато поводов зазнаться теперь не будет.

Bookmaker-ratings.ru

6 сентября в 14:31