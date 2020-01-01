Adidas представил домашнюю форму сборной России для чемпионата Европы
Adidas, технический спонсор национальной команды России, опубликовал изображение футболки из домашнего комплекта, в котором «Наши парни» выступят на грядущем чемпионате Европы. Она выглядит почти так же, как экипировка, представленная в ноябре.В источнике
С чего всё начиналось
В компании отметили, что "мероприятий по случаю презентации домашней формы [сборной России] не будет". Презентация формы сборной России к чемпионату Европы 2020 года состоялась 7 ноября 2019 года.