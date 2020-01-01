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Adidas представил домашнюю форму сборной России для чемпионата Европы
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Adidas, технический спонсор национальной команды России, опубликовал изображение футболки из домашнего комплекта, в котором «Наши парни» выступят на грядущем чемпионате Европы. Она выглядит почти так же, как экипировка, представленная в ноябре.В источнике
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С чего всё начиналось
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Представлена обновленная форма сборной России по футболу

В компании отметили, что "мероприятий по случаю презентации домашней формы [сборной России] не будет". Презентация формы сборной России к чемпионату Европы 2020 года состоялась 7 ноября 2019 года.
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