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Сборная России по хоккею проиграла все матчи на Шведских играх
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Российские хоккеисты проиграли сборной Чехии в третьем матче шведского этапа Евротура – Шведских хоккейных играх, уступив в серии буллитов.В источнике
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Подробнее о событии
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Другая планета для молодых. Российские хоккеисты стали последними на Шведских играх

ТАСС Спорт 15:31
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Россия — Чехия — 3:4 Б. Видеообзор матча

Sport24.ru 10:53 
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Сборная России по хоккею проиграла по буллитам Чехии на шведском этапе Евротура

RT на русском 12:09
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