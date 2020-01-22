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Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады
  • ТК Звезда0:27
  • Мой Брянск0:50
Сборная России впервые в истории заняла первое место в медальном зачете зимней юношеской Олимпиады, победив на Играх в Лозанне. Об этом 22 января сообщает «РИА Новости».В источнике
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