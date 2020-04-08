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Сборная России поздравила Акинфеева с 34-летием
Летидор
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Экс-капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев сегодня отмечает своё 34-летие. В аккаунте национальной команды поздравили голкипера с днём рождения.В источнике
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Сборная России поздравила Акинфеева с 34-летием: "Давайте просто похлопаем легенде!"

Sport.ru 04:32
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«Давайте просто похлопаем легенде». В сборной России поздравили Акинфеева с днем рождения

Sport24.ru 03:45 
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«Давайте просто похлопаем легенде». Сборная России поздравила Акинфеева с 34-летием

Чемпионат 03:17
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