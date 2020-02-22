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Сборная России прошла в финал Кубка Легенд
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В матче Кубка Легенд сборная России разгромила сборную Испании со счетом 5:2. В составе россиян голами отметились Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Самедов и Денис Колодин. Самым результативным оказался Самедов.В источнике
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Сборная России разгромила Испанию на «Кубке Легенд» и вышла в финал

Советский спорт вчера в 11:26 
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Булатов и Филимонов помогли сборной России выйти в финал «Кубка легенд»

Тульский футбол вчера в 11:51
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Сборная России разгромила испанцев и вышла в финал Кубка Легенд

Sport24.ru вчера в 12:26 
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