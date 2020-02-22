НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСамедов прокомментировал переход Шишкина в «Спартак»Плетикоса: надеюсь, «Спартак» и «Ростов» будут бороться за чемпионствоПоследние гонки ЧМ по биатлону, финал Кубка легенд и АЕК Карреры. Все трансляции 23 февраляДомашний матч для хоккеистов ЦСКА, выездной — для баскетболистов. Все трансляции 21 февраля«В России слишком много платят, никто не хочет уезжать». «Матч ТВ» беседует с экс-футболистом «Челси», «Ливерпуля» и «Арсенала»ГлавноеФьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBCЛогинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлонуАлександр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛМатч итальянской серии B перенесен из-за коронавируса«Нефтехимик» разгромил в Хабаровске «Амур» со счетом 8:0 в матче КХЛLiveSport.ruСборная России прошла в финал Кубка ЛегендЧемпионат9ЧемпионатМатч ТВТульский футболSportbox.RUMetaratingsLiveSport.ruУправа района Проспект ВернадскогоProstoProSportРоссийская газетаВ матче Кубка Легенд сборная России разгромила сборную Испании со счетом 5:2. В составе россиян голами отметились Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Самедов и Денис Колодин. Самым результативным оказался Самедов.В источнике Комментировать11Подробнее о событии Сборная России разгромила Испанию на «Кубке Легенд» и вышла в финалСоветский спорт вчера в 11:26 Булатов и Филимонов помогли сборной России выйти в финал «Кубка легенд»Тульский футбол вчера в 11:51Сборная России разгромила испанцев и вышла в финал Кубка ЛегендSport24.ru вчера в 12:26 рекламаЕщё по темеСамедов прокомментировал переход Шишкина в «Спартак»Плетикоса: надеюсь, «Спартак» и «Ростов» будут бороться за чемпионствоПоследние гонки ЧМ по биатлону, финал Кубка легенд и АЕК Карреры. Все трансляции 23 февраляДомашний матч для хоккеистов ЦСКА, выездной — для баскетболистов. Все трансляции 21 февраля«В России слишком много платят, никто не хочет уезжать». «Матч ТВ» беседует с экс-футболистом «Челси», «Ливерпуля» и «Арсенала»ГлавноеФьюри нокаутировал Уайлдера и стал чемпионом мира по версии WBCЛогинов отказался от участия в масс-старте на ЧМ по биатлонуАлександр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛМатч итальянской серии B перенесен из-за коронавируса«Нефтехимик» разгромил в Хабаровске «Амур» со счетом 8:0 в матче КХЛНовости