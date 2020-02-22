Сборная России прошла в финал Кубка Легенд

В матче Кубка Легенд сборная России разгромила сборную Испании со счетом 5:2. В составе россиян голами отметились Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Самедов и Денис Колодин. Самым результативным оказался Самедов.