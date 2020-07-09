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Сборная России проведет осенью контрольные матчи со Швецией и Молдовой
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  • Телеканал 360°0:16
Сборная России по футболу проведет осенью товарищеские матчи со Швецией и Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте. Встреча сборной России с командой Швеции состоится 8 октября на стадионе "Френдс Арена" в Сольне.В источнике
С чего всё начиналось
Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте сообщил, что сборная России проведет выездные контрольные матчи против команд Швеции и Молдавии 8 октября и 12 ноября соответственно.
РИА Новости 08:15
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Сборная России осенью проведет товарищеские матчи со Швецией и Молдовой

Sport24.ru 08:20 
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Россия сыграет контрольный матч со Швецией 8 октября, с Молдовой – 12 ноября. Обе игры – в гостях

Sports.ru 08:20
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Сборная России осенью проведёт контрольные матчи со Швецией и Молдавией

Чемпионат 08:10
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