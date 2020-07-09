Сборная России проведет осенью контрольные матчи со Швецией и Молдовой

Сборная России по футболу проведет осенью товарищеские матчи со Швецией и Молдовой. Об этом сообщает пресс-служба российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте. Встреча сборной России с командой Швеции состоится 8 октября на стадионе "Френдс Арена" в Сольне.