Самедов поделился ожиданиями от матча сборных России и Венгрии
В воскресенье, 6 сентября сборные России и Венгрии проведут матч второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча пройдет в Будапеште и начнется в 21.45 мск.В источнике
С чего всё начиналось
Сборная России по футболу является фаворитом в матче второго тура группового этапа Лиги наций против команды Венгрии, несмотря на то, что игра пройдет на поле соперника. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник национальной команды Александр Самедов.