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Самедов поделился ожиданиями от матча сборных России и Венгрии
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Петербургский дневник
  • RT на русском
  • Футбол России
  • Газета.Ru
В воскресенье, 6 сентября сборные России и Венгрии проведут матч второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча пройдет в Будапеште и начнется в 21.45 мск.В источнике
С чего всё начиналось
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Самедов назвал сборную России по футболу фаворитом в матче Лиги наций с венграми

Сборная России по футболу является фаворитом в матче второго тура группового этапа Лиги наций против команды Венгрии, несмотря на то, что игра пройдет на поле соперника. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник национальной команды Александр Самедов.
ТАСС Спорт 02:02
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