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Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
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Сборные Дании и Финляндии, которые вместе с командой Бельгии являются соперниками России по группе В на Евро-2020, занимают соответственно 16-е и 58-е места в рейтинге.В источнике
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Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга ФИФА

Футбол России 06:02
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Сборная России сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА

Sport.ru 05:59
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Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

РИА Новости 05:36
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