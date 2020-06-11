НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Локомотив» ведёт компанию по покупке Баделя и Йоветича«Зенит» примет «Спартак» в Петербурге в рамках Кубка РоссииМесси и Роналду не вошли в тройку лучших спортсменов XXI векаСКА, «Металлург» и «Трактор» произвели крупным обмен хоккеистами«Спартак» интересуется бразильским защитником ПикачуЕвро-футбол.руРоссия сохранила 38 место в рейтинге ФИФАSports.ru13Sports.ruСпорт день за днемРеальное времяNEWS.am SportВести.RuSportbox.RUua.Tribuna.comBookmaker-ratings.ruSputnik АзербайджанНева СпортPROСПОРТ КазахстанSoccernews.ruTheUK.oneСборная России сохранила за собой на 38-е место в рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1470 баллов. В топ-10 изменений не произошло.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга ФИФАФутбол России 06:02Сборная России сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФАSport.ru 05:59Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФАРИА Новости 05:36рекламаГлавное«Локомотив» ведёт компанию по покупке Баделя и Йоветича«Зенит» примет «Спартак» в Петербурге в рамках Кубка РоссииМесси и Роналду не вошли в тройку лучших спортсменов XXI векаСКА, «Металлург» и «Трактор» произвели крупным обмен хоккеистами«Спартак» интересуется бразильским защитником ПикачуНовости