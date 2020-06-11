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Россия сохранила 38 место в рейтинге ФИФА
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Сборная России сохранила за собой на 38-е место в рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1470 баллов. В топ-10 изменений не произошло.В источнике
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Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга ФИФА

Футбол России 06:02
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Сборная России сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА

Sport.ru 05:59
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Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

РИА Новости 05:36
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