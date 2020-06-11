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Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Вести.Ru
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Сборная России осталась на 38-м месте в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в четверг.В источнике
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Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга ФИФА

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Сборная России сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА

Sport.ru 05:59
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В новом рейтинге ФИФА произошло одно изменение

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