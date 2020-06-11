НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФутбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем ПикачуПетербург примет полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014Две школы получили выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако»«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»РИА НовостиСборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФАВести.Ru7Вести.RuSportbox.RUРеальное времяRT на русскомua.Tribuna.comНева СпортPROСПОРТ КазахстанСборная России осталась на 38-м месте в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в четверг.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга ФИФАФутбол России 06:02Сборная России сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФАSport.ru 05:59В новом рейтинге ФИФА произошло одно изменениеСпорт день за днем 05:47рекламаГлавноеФутбольный «Спартак» заинтересовался бразильцем ПикачуПетербург примет полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014Две школы получили выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако»«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»Новости