Футбольный матч сборных России и Молдавии пройдет без зрителей

Ограничения связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Товарищеская встреча между Молдавией и Андоррой, назначенная на 26 марта в Тирасполе, также пройдет без зрителей.