Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Через десять минут футболисты сборной звезд вернулись на поле, и матч был продолжен. Красная карточка Риисе была заменена на желтую. Российская команда не сумела выиграть Кубок легенд впервые за 12-летнюю историю турнира ветеранов футбола.В источнике Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно. Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом.