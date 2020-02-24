Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Через десять минут футболисты сборной звезд вернулись на поле, и матч был продолжен. Красная карточка Риисе была заменена на желтую. Российская команда не сумела выиграть Кубок легенд впервые за 12-летнюю историю турнира ветеранов футбола.В источнике Красные карточки, которые получили Бенайюн и Риисе, отменили, хотя они ничего не сделали. Никто не обижен. Все будет нормально. Это футбол. С девушкой-судьей было тяжело. Нельзя так судить. Ей надо поднабраться опыта.
РИА Новости вчера в 13:44