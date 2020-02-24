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Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Prognozist
  • Пятый канал0:20
  • РЕН ТВ0:24
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:53
Через десять минут футболисты сборной звезд вернулись на поле, и матч был продолжен. Красная карточка Риисе была заменена на желтую. Российская команда не сумела выиграть Кубок легенд впервые за 12-летнюю историю турнира ветеранов футбола.В источнике
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Андрей Воронин
Украинский футболист
Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно. Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом.
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Матчи Кубка Легенд в следующем году будут судить иностранцы. Все из-за скандала в финале

Sport24.ru 09:30 
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На Кубке Легенд больше не хотят скандалов из-за судей. В финале было реально стыдно

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Скандалы, удаления и поражение России: чем закончился «Кубок Легенд»

РИА Новости вчера в 13:44
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