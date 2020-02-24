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Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Футбол России
  • Пятый канал0:20
  • РЕН ТВ0:24
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:53
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд. Встреча, прошедшая 23 февраля на малой арене «Лужников» в Москве, завершилась со счётом 6:5.В источнике
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Андрей Воронин
Украинский футболист
Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно. Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом.
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Дайджест новостей российского футбола. Двадцатый выпуск

Футбол на Куличках 13:51
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Матчи Кубка Легенд в следующем году будут судить иностранцы. Все из-за скандала в финале

Sport24.ru 09:30 
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Революция на Кубке легенд. Из-за ошибок девушки-арбитра теперь будут судить иностранцы

Чемпионат 11:40
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