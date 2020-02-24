Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд. Встреча, прошедшая 23 февраля на малой арене «Лужников» в Москве, завершилась со счётом 6:5.В источнике Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно. Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом.