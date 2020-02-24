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РИА НовостиРИА Новости
Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Футбол России
  • Пятый канал0:20
  • РЕН ТВ0:24
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:53
По ходу финального матча сборная звезд покинула поле из-за спорного судейства. Главный арбитр Александра Пономарева в овертайме при счете 4:4 удалила сначала Йоси Бенаюна, а затем Йона-Арне Риисе. Через несколько минут команда вернулась на поле, а красные карточки были отменены.В источнике
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Андрей Воронин
Украинский футболист
Матерацци серьезный парень, он начал по-итальянски кричать на судью. Все завернулось. Удалять сразу еще одного человека, после того, как нас уже оставили в меньшинстве – неправильно. Судью жалко, она девочка. Она не понимала, кто отвечает за судейство в целом.
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