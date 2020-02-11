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Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Рейнгольда
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Пресс-служба сборной России опубликовала соболезнования в связи со смертью бывшего игрока «Спартака» Валерия Рейнгольда.В источнике
Подробнее о событии
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Асхабадзе: вся спартаковская семья скорбит о Рейнгольде

РИА Новости 03:26
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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

Советский спорт вчера в 13:27 
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«Спартак» и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

Sports.ru вчера в 13:10
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