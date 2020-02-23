Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
По ходу финального матча сборная звезд покинула поле из-за спорного судейства. Главный арбитр Александра Пономарева в овертайме при счете 4:4 удалила сначала Йоси Бенаюна, а затем Йона-Арне Риисе. Через несколько минут команда вернулась на поле, а красные карточки были отменены.В источнике В первом моменте немного толкнули Бенаюна, был фол, возможно. После этого эпизода они всю игру сломали. Бенаюн там ещё много вещей наговорил девушке-судье, поэтому она ему и показала красную карточку. Нужно мужчиной оставаться до конца, чего ты подходишь к женщине и начинаешь её оскорблять?