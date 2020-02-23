НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Футбол России
  • Пятый канал0:20
  • РЕН ТВ0:24
  • Piter.tv0:53
По ходу финального матча сборная звезд покинула поле из-за спорного судейства. Главный арбитр Александра Пономарева в овертайме при счете 4:4 удалила сначала Йоси Бенаюна, а затем Йона-Арне Риисе. Через несколько минут команда вернулась на поле, а красные карточки были отменены.В источнике
131
Андрей Тихонов
Футболист
В первом моменте немного толкнули Бенаюна, был фол, возможно. После этого эпизода они всю игру сломали. Бенаюн там ещё много вещей наговорил девушке-судье, поэтому она ему и показала красную карточку. Нужно мужчиной оставаться до конца, чего ты подходишь к женщине и начинаешь её оскорблять?
Подробнее о событии
alt

Скандалы, удаления и поражение России: чем закончился «Кубок Легенд»

РИА Новости 13:44
alt

«Было жарко!» Судившая финал Кубка Легенд девушка высказалась о скандальном матче с участием России

Sport24.ru 16:58 
alt

«Матерацци начал по-итальянски кричать, Бенаюн клялся, что никого не оскорблял». Что говорили звезды после скандала на Кубке Легенд

Матч ТВ 11:55
реклама
Главное
Новости