НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФарфан раскритиковал «Локомотив» за сокращение зарплатыХоккеист Задоров пожалел россиян, живущих хуже СШАИзвестный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российскогоГол Свечникова в стиле лакросс признали лучшим в КанадеДрачев выступил против приглашения в сборную Кабукова и КоролькевичаГазета.RuСборную Украины сравнили с «Ливерпулем»Sports.ru2Sports.ruГазета.RuГлавный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань сравнил украинскую команду с "Ливерпулем", передает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сборную Украины сравнили с «Ливерпулем»Газета.Ru 22:50рекламаГлавноеФарфан раскритиковал «Локомотив» за сокращение зарплатыХоккеист Задоров пожалел россиян, живущих хуже СШАИзвестный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российскогоГол Свечникова в стиле лакросс признали лучшим в КанадеДрачев выступил против приглашения в сборную Кабукова и КоролькевичаНовости