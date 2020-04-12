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Газета.RuГазета.Ru
Сборную Украины сравнили с «Ливерпулем»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань сравнил украинскую команду с "Ливерпулем", передает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.В источнике
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Сборную Украины сравнили с «Ливерпулем»

Газета.Ru 22:50
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