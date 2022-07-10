ЧемпионатСборные Франции и Италии объявили стартовые составы на матч женского ЧЕ-2022Сегодня, 10 июля, идёт матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года Франция — Италия.ЧемпионатНа 39-й минуте хавбек сборной Франции Дельфин Каскарино довела счёт до разгромного.ЧемпионатЧерез две минуты Грас Жеоро оформила дубль, а на 45-й минуте Жеоро сделала хет-трик.ЧемпионатНа матче работает бригада рефери во главе с английской судьёй Ребеккой Уэлч.ЧемпионатЧитать далееСвернутьLegalbetSportliga.comПодробнее о событииСборные Франции и Италии объявили стартовые составы на матч женского ЧЕ-2022Чемпионатвчера в 14:46Прогноз на матч Франция (жен.) — Италия (жен.) 10 июляLegalbetвчера в 03:05Сегодня матч Франция (жен) — Италия (жен). Прогнозы и ставки от эксперта 10.07.22Спорт Экстримвчера в 19:02Франция — Италия: прогноз на матч женского Евро-2022ВсеПроСпорт.ру9 июля в 12:55Показать ещёОценить