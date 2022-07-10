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Сборные Франции и Италии объявили стартовые составы на матч женского ЧЕ-2022

Сегодня, 10 июля, идёт матч первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года Франция — Италия.
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На 39-й минуте хавбек сборной Франции Дельфин Каскарино довела счёт до разгромного.
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Через две минуты Грас Жеоро оформила дубль, а на 45-й минуте Жеоро сделала хет-трик.
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На матче работает бригада рефери во главе с английской судьёй Ребеккой Уэлч.
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Сборные Франции и Италии объявили стартовые составы на матч женского ЧЕ-2022
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