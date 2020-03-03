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Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций
Газета Metro
  • Телеканал 360°0:28
  • Piter.tv0:52
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями от результатов жеребьёвки Лиги наций — 2020/21.В источнике
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