Счетная палата РФ проверит, как используется «Екатеринбург-Арена»
Счетная палата РФ проведет проверку на тему реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу, состоявшегося в Екатеринбурге в 2018 году. Как передает «ФедералПресс», также будут проинспектированы и другие города, в которых проходили матчи.В источнике
С чего всё начиналось
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин возьмет под личный контроль анализ достижения цели по росту реальных доходов и пенсий, а также по снижению уровня бедности в стране.