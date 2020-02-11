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Счетная палата РФ проверит, как используется «Екатеринбург-Арена»
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Счетная палата РФ проведет проверку на тему реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу, состоявшегося в Екатеринбурге в 2018 году. Как передает «ФедералПресс», также будут проинспектированы и другие города, в которых проходили матчи.В источнике
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С чего всё начиналось
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Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин возьмет под личный контроль анализ достижения цели по росту реальных доходов и пенсий, а также по снижению уровня бедности в стране.
РБК вчера в 16:00
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Счетная палата РФ проверит содержание и финансирование «Екатеринбург Арены»

ТагилСити.ру 07:18
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Счетная палата РФ проверит, как используется и содержится «Екатеринбург Арена»

It`s My City 05:10
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Счетная палата РФ проверит, как используется и финансируется «Екатеринбург Арена»

Znak.com 03:04
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