Счетная палата РФ проверит, как используется «Екатеринбург-Арена»

Счетная палата РФ проведет проверку на тему реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу, состоявшегося в Екатеринбурге в 2018 году. Как передает «ФедералПресс», также будут проинспектированы и другие города, в которых проходили матчи.