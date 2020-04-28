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Себальос: у некоторых игроков «Арсенала» были симптомы коронавируса
ГЛАС.RU
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Команда была помещена на карантин. У некоторых игроков были симптомы, но мы чувствовали себя нормально.В источнике
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Себальос: «У некоторых игроков „Арсенала“ были симптомы коронавируса»

Sport.ru 02:44
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Evening Standard: игроков «Арсенала» не проверяли на коронавирус после заражения Артеты

Бомбардир.ру 02:38
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Себальос: у некоторых игроков «Арсенала» были симптомы коронавируса

РИА Новости 01:44
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