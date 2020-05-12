Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1». Феттель выступал за Ferrari с 2015 года. До этого он был в команде Red Bull и четыре раза становился чемпионом мира в 2010–2013 годах.