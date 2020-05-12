Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1». Феттель выступал за Ferrari с 2015 года. До этого он был в команде Red Bull и четыре раза становился чемпионом мира в 2010–2013 годах.В источнике
С чего всё начиналось
Команда «Феррари» сообщила у себя на официальном сайте, что не будет продлевать контракт с четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе «Формула-1» Себастьяном Феттелем.