Седрик Гогуа ивуарийский футболист

Я знаю, что Селюк резко высказывался о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко. Но мой агент Но мой агент не сумасшедший, понимаете. Он понимает футбол. Все, что он говорит – правда. Это так. Если мой агент что-то говорит, так оно и есть, он не глупый, он умный, и знает, о чем говорит.

Футбол России

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