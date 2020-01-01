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Седрик Гогуа: Селюк понимает футбол. Все, что он говорит — правда
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Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, выступающий на правах аренды за «Ротор», высказался о своем агенте Дмитрии Селюке. Ранее Селюк неоднократно резко высказывался о главном тренере «армейцев» Викторе Гончаренко.В источнике
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Седрик Гогуа
ивуарийский футболист
Я знаю, что Селюк резко высказывался о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко. Но мой агент Но мой агент не сумасшедший, понимаете. Он понимает футбол. Все, что он говорит – правда. Это так. Если мой агент что-то говорит, так оно и есть, он не глупый, он умный, и знает, о чем говорит.Футбол России05:13
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Седрик Гогуа: О каких шансах может идти речь? В ЦСКА их не было

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