Седрик Гогуа: Селюк понимает футбол. Все, что он говорит — правда
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, выступающий на правах аренды за «Ротор», высказался о своем агенте Дмитрии Селюке. Ранее Селюк неоднократно резко высказывался о главном тренере «армейцев» Викторе Гончаренко.В источнике Я знаю, что Селюк резко высказывался о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко. Но мой агент Но мой агент не сумасшедший, понимаете. Он понимает футбол. Все, что он говорит – правда. Это так. Если мой агент что-то говорит, так оно и есть, он не глупый, он умный, и знает, о чем говорит.Футбол России05:13