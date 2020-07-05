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«Атлетик» и «Реал» назвали стартовые составы
Prognozist
  • Prognozist
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Football-fun.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Sportbox.RU
Стали известны стартовые составы "Атлетика" и "Реала" на матч 34-го тура чемпионата Испании.В источнике
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Асенсио впервые за 420 дней вышел в стартовом составе «Реала»

Soccer.ru 08:26
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«Реал» – фаворит матча Примеры с «Атлетиком», несмотря на отсутствие Азара

Metaratings 07:47
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Асенсио попал в стартовый состав «Реала» впервые за 420 дней

Sport24.ru 08:05 
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