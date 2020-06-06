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Сегодня «Бавария» в Леверкузене проведёт матч против «Байера»
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В субботу, 6 июня в Леверкузене пройдёт центральная встреча 30-го тура немецкой Бундеслиги, «Байер» на домашнем стадионе примет «Баварию».В источнике
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«Байер» — «Бавария». Трансляция

Sport24.ru 07:24
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Чемпионат Германии. Финальный турнир. «Геттинген» – «Крайльсхайм», «Бавария» сыграет с «Ульмом»

Sports.ru 05:32
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Прогноз Генича на матч «Байер» — «Бавария»

Sport.ru 03:29
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