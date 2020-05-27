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Сегодня «РБ Лейпциг» примет «Герту»
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В среду, 27 мая, «РБ Лейпциг» на домашнем стадионе проведёт встречу против берлинской «Герты».В источнике
Подробнее о событии
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«Лейпциг» совсем сдулся — снова потерял очки и может пролететь мимо Лиги чемпионов

Sport24.ru вчера в 16:45 
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«РБ Лейпциг» — «Герта»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Бундеслиги

Чемпионат вчера в 09:00
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Прогноз на матч «РБ Лейпциг» - «Герта» от Генича

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